Finto mendicante fa da "esca", piomba â€‹il complice e strozza un ragazzo

VENEZIA - Mercoledì sera, in Campo San Barnaba, un ragazzo veneziano è stato avvicinato da un uomo con accento veneto che chiedeva qualche moneta per comprarsi da bere. Nel frangente è sopraggiunto un nordafricano, alto circa 1,90 metri il quale, utilizzando una sciarpa, ha tentato di immobilizzarlo stringendogliela al collo, mentre colui che chiedeva l'elemosina ha cercato invano di impossessarsi del portafoglio, estratto dalla vittima per donare qualche soldo. Il malcapitato è riuscito a divincolarsi e a chiedere quindi aiuto al 113.

