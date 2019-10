Memoria dei defunti nelle acque della laguna: ecco i primi cippi sommersi

di Elena Callegaro

VENEZIA - È nato il, di fronte all'isola di Fisolo, nella laguna centrale: cippi sommersi per commemorare i defunti. Ieri la posa delle prime tre reef ball, campane in calcestruzzo, con un ph simile a quello dell'acqua marina e senza armature in ferro, sulle quali sono state poste delle targhe dedicate a un italiano e a due americani, le cui famiglie hanno scelto questo modo simbolico ed ecosostenibile di commemorazione. Oltreoceano, negli Usa dove il progetto esiste già da 25 anni, alla miscela con cui si costruiscono le reef ball vengono aggiunte anche le ceneri dei defunti, ciò non è stato ancora possibile a Venezia perché manca l'ok del Comune, ma le richieste, soprattutto dalla Germania, stanno già arrivando a centinaia.