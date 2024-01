Masters in Games: nuovo laboratorio dedicato ai giochi da tavolo, tra sfide e creazioni con l'inventore Spartaco Albertarelli

MESTRE - Masters in Games. I segreti del game designer. La Biblioteca di Carpenedo Bissuola, grazie ai finanziamenti del Piano Giovani Regionale e con la collaborazione della Società Studio Giochi di Venezia, inaugura un percorso di sessione di giochi da tavolo e un laboratorio di ideazione e creazione, che si realizzeranno nel 2024, incontrando un ospite d’eccezione: Spartaco Albertarelli.

CHI E' L'INVENTORE DI GIOCHI

Inventore, da sempre appassionato di giochi, inizia la propria carriera lavorando per la Pacific Enterprise di Giovanni Ingellis, con la quale si occuperà anche delle prime traduzioni di D&D.

Proprio grazie a questa collaborazione, nel 1987 approda in Editrice Giochi, diventando rapidamente Direttore dell'Ufficio Ricerca e Sviluppo e progettando decine di giochi, la maggior parte dei quali non porta il suo nome sulla scatola. Fra questi: Visual Game, le versioni in scatola dei giochi televisivi della Rai, tutte le edizioni speciali di Risiko e Kaleidos. Al termine di una collaborazione durata più di 20 anni con EG, proprio Kaleidos sarà la base di partenza per la sua attuale attività editoriale: KaleidosGames. In carriera ha pubblicato oltre 170 titoli e vinto numerosi premi internazionali.

L'APPUNTAMENTO

Sabato 20 gennaio 2024, alle ore 17, presso l’Auditorium della Biblioteca di Carpenedo Bissuola, Spartaco Albertarelli, game designer, dialogherà con Dario De Toffoli. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni dettagliate sul programma https://www.comune.venezia.it/content/masters-games