"Marta mi vuoi sposare?" La proposta di matrimonio arriva con l'aereo

Più di qualcuna oggi pomeriggio ha guardato il fidanzato speranzosa di essere la "Marta" giusta. Ma solo una sarà la promessa sposa che ha ricevuto la proposta in un modo decisamente autentico. Già, perché nel pomeriggio non è passato inosservato l'aereo che sorvolando il litorale veneziano trainava lo striscione con tanto di "Marta mi vuoi sposare?". Una dichiarazione d'amore con cui un fidanzato ha chiesto di suggellare il rapporto con tanto di anello al dito. Fatto sta che più di qualcuna tra Cavallino Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle, Brussa e Bibione si è chiesta se quella Marta fosse lei. Poi il giro ha iniziato a stringersi, tanto che il velivolo ha sorvolato per ben 8 volte il litorale di Levante a Caorle. Escluse quindi tutte le altre Marta del litorale, resta da capire se la fortunata abbia accettato. Mal che vada c'è già uno striscione usato pronto per l'uso. Le coppie sono avvisate.