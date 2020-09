Ultimo aggiornamento: 10:16

MESTRE Sono morti una a distanza di due giorni dall'altra, dopo una. Prima lui, poi lei, come se divisi non potessero vivere. E oggi, alle 15.30 nella chiesa di Santa Barbara a Mestre, verrà celebrato il funerale di, 78 anni, spirata l'8 settembre. Nell'occasione verrà ricordato anche il marito,, 84 anni, morto il 6 settembre.Una storia d'amore, la loro. Felice Ladino era malato da tempo, quando è morto a inizio settembre all'hospice del Policlinico San Marco. Dopo due giorni, e dopo un primo malore proprio durante l'organizzazione del funerale del marito, è morta anche la donna, ricoverata per alcune ore all'ospedale dell'Angelo di Mestre, a causa di un incidente mentre si trovava alla guida della sua automobile. La situazione della donna si è aggravata nel giro di pochissime ore e martedì 8 settembre è deceduta. La coppia viveva in una laterale di via Miranese.«Un tragico destino che li ha visti insieme fino alla fine - hanno detto nei giorni scorsi i vicini di casa di Alessandra e Felice - Siamo molto addolorati per i figli che devono sopportare questo doppio lutto e affrontare una situazione molto dolorosa».N. Mun.