MARGHERA - Arrestato a Marghera Matteo Politi, il falso chirurgo estetico ricercato in mezzo mondo: lavorava in un hotel.

Oggi, martedì 22 agosto, a Marghera i carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia hanno arrestato Matteo Politi, il 43enne veneziano ricercato tramite Mandato di Arresto Europeo emesso dall’autorità giudiziaria romena per l’espiazione di 3 anni e 4 mesi di reclusione. I reati contestati sono quelli di truffa e falsificazione di documenti: l'uomo avrebbe esercitato in maniera abusiva la professione medica in Romania.

Il fatto

Secondo la magistratura romena, tra il marzo e il dicembre 2018, l’uomo si sarebbe finto medico estetico. Sarebbero 9 le vittime tratte in inganno. Politi avrebbe usato un nome contraffatto ed eseguito interventi in diverse strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro.

Le indagini hanno permesso di verificare che Politi aveva trovato impiego in una struttura alberghiera a Mestre.

L'arresto

Una volta tratto in arresto l’uomo, le cui ricerche si erano spinte fino ad Hong Kong, i carabinieri hanno allertato il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia per le comunicazioni con gli organismi esteri e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo hanno condotto presso il carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, in attesa delle procedure di estradizione. L’autorità giudiziaria romena aveva disposto l'arresto dell’uomo, che si era allontanato dalla Romania nel 2022.