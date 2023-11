Marghera. In carcere per maltrattamenti in famiglia, esce e minaccia la moglie danneggiandole l'auto: arrestato nuovamente

VENEZIA MARGHERA - Era stato arrestato in quanto sospettato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L'uomo, con cittadinanza tunisina, è stato poi scarcerato l'8 novembre scorso con invio agli arresti domiciliari, ma invece di raggiungere il luogo indicato per la detenzione, si sarebbe recato all'abitazione della moglie minacciandola nuovamente e danneggiandole l'auto.

Gli agenti hanno raccolto dunque gravi indizi di una violazione persistente della misura emessa a carico dell'uomo facendo emergere un concreto pericolo di reiterazione del reato. Pertanto, nei confronti del tunisino, il gip del Tribunale di Venezia ha emesso un'ordinanza di aggravamento della misura a seguito della è stato arrestato con il supporto della Squadra Mobile di Massa Carrara.