Marghera. Tentano di rubare un furgone, "pizzicati" si nascondono ma gli va male

MARGHERA - ​Si introducono di notte in un'azienda di traslochi e tentano di rubare un furgone: scoperti, si nascondono ma gli va male.

Nella nottata di martedì, i carabinieri di Marghera, che stava effettuando una perlustrazione in zona, hanno arrestato in fragranza di reato due persone (note alle Forze di Polizia) che si erano introdotte all’interno di una ditta di traslochi in via Galvani.

Grazie a una segnalazione che indicava la presenza dei due all’esterno della ditta, i militari li hanno trovati. Dopo aver constatato che il portone del capannone era stato forzato, sono entrati. Scoperti, i presunti ladri non avendo modo di poter scappare hanno tentato di nascondersi nell’azienda invano. Sono stati bloccati.

Dopo le attività sul posto i due sono stati condotti in caserma e, al termine delle operazioni, dichiarati in arresto per tentato furto. Al termine dell’udienza per il giudizio direttissimo celebrato nella giornata successiva, dopo la convalida degli arresti, il giudice ha disposto il rinvio del giudizio al prossimo ottobre.