Attraversamento pericoloso: dopo la tragedia del 26enne travolto e ucciso ecco il semaforo "salvavita"

MARGHERA - A 9 mesi dall'incidente costato la vita a un 26enne di Venezia, travolto da un'auto mentre attraversava la strada per andare a prendere l'autobus, è stato installato un semaforo all'incrocio fra via Padana e via dell'Avena a Marghera. L'intervento è stato disposto dal Comune con l'autorizzazione di, cui ricade la competenza su quel tratto di strada ai confini dell'area urbana. L'incidente mortale risale all'11 novembre scorso, quandoun giovane,, 26 anni, era stato investito e ucciso mentre andava a prendere l'autobus dopo essere uscito da un centro commerciale. La tragedia aveva sollevato il problema della pericolosità della strada, poco illuminata di sera, dove si passa dal limite di 90 km orari ai 50 dell'area urbana. E dove mancano attraversamenti pedonali segnalati. In seguito all'incidente, che aveva suscitato grande partecipazione a Marghera, era stata avviata attraverso la pagina facebook Buongiorno Marghera una petizione on line per sollecitare la messa in sicurezza della strada. «Ringrazio tutti voi, a nome mio e dei miei genitori, per la solidarietà avuta nei nostri confronti e per non aver lasciato cadere la cosa nel vuoto» aveva commentato sulla stessa pagina la sorella della vittima. Ora l'attivazione di un semaforo potrà garantire la sicurezza a chi attraversa la strada in quel punto. Nel frattempo il conducente dell'auto che aveva investito il giovane risulta indagato per omicidio stradale, mentre nei confronti di Veneto Strade e del Comune è arrivata la richiesta di risarcimento dei danni da parte della sche tutela gli interessi dei familiari della vittima.