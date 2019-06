Squillo bulgare si prostituivano nei camper: mezzi sequestrati e daspo ai clienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARGHERA (MESTRE) - Tra le 13 e 14 di oggi, sabato 29 giugno, gli operatori del Servizio Sicurezza urbana del Corpo sono intervenuti in via Ghega a Marghera, all'altezza dell'intersezione con via Fratelli Bandiera, per contrastare l'attività di dueche ricevevano i loroa bordo di alcuni. L'articolo 76 del nuovo Regolamento, infatti, vieta questa forma di meretricio nelle zone interdette e prevede una sanzione di 350 euro per la lucciola, oltre al sequestro amministrativo del camper. Non è andata molto meglio perVerso le 13 personale in borghese del Nucleo operativo ha concentrato l'attenzione su un'auto con due persone a bordo, poi risultate essere due giovani di nazionalità albanese di 18 e 28 anni. Gli stessi hanno raggiunto l'intersezione tra via Ghega e via Fratelli Bandiera e sono scesi dal veicolo per poi entrare separatamente nei due camper parcheggiati in strada.Dopo avere constatato la consumazione della prestazione, gli agenti hanno bloccato e identificato tutti i protagonisti della vicenda dando il via agli accertamenti. I due autocaravan sono stati sequestrati e rimossi, mentreAi clienti è stata notificata una sanzione da 450 euro totali, cui si è aggiunto l'ordine di allontanamento.