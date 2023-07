MARGHERA - Bimbo di due anni cade dal terzo piano: salvo per miracolo. Ieri sera, mercoledì 26 luglio, un bambino di due anni è caduto dal terzo piano da un palazzo in via Beccaria a Marghera. Portato in codice rosso al pronto soccorso, è stato poi trasportato all'ospedale pediatrico di Padova: il piccolo starebbe meglio. Sarebbe salvo per miracolo.

La dinamica

Ieri sera, intorno alle 22, un passante ha trovato il bimbo, che dovrebbe essere di nazionalità straniera, sul marciapiede e ha lanciato l'allarme.

+++Notizia in aggiornamento+++