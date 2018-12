Marco Polo, 150 milioni per lo sviluppo: dai progetti 2.700 nuovi posti di lavoro

VENEZIA - Con un finanziamento di 150 milioni di euro la Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene lo sviluppo dell'Aeroporto di Venezia, terzo scalo intercontinentale italiano. L'operazione è stata perfezionata stamani a Venezia tra il vice presidente della BEI, Dario Scannapieco, ed Enrico Marchi, presidente di SAVE, la società che gestisce lo scalo veneziano. Alla cerimonia ha partecipato anche Alessio Quaranta, direttore generale di Enac, l'autorità governativa italiana per l'aviazione civile che ha approvato il piano di sviluppo dell'aeroporto. Il finanziamento ha la garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici, il pilastro del Piano europeo per gli investimenti, il cosiddetto Piano Juncker. L'aeroporto di Venezia, che chiuderà il 2018 con oltre 11 milioni di passeggeri, è caratterizzato da una forte connotazione internazionale: l'87% del traffico è da/per paesi esteri (a fronte di una media italiana del 64%).



Grazie al piano di investimenti in corso l'aeroporto potrà sostenere un volume di traffico fino a 16 milioni di passeggeri al 2025. Si stima che i progetti finanziati genereranno circa 2.700 posti di lavoro durante la fase di realizzazione e, una volta terminati, circa 500 nuovi posti collegati all'operatività dello scalo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA