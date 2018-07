Fatidico Sì a due ruote "rombanti": Marco e Rosanna sposi fra i.. centauri

di Gigi Bignotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VETERNIGO - Dopo dieci anni di conduzione della sezione veneziana del, il motoclub degli appartenenti all', sabato scorso perè arrivato l'evento più importante, l'organizzazione del proprio matrimonio con la splendidaLe moto - di certo - non potevano mancare, infatti il lungo corteo di motociclisti hanno invasosalutando e augurando agli sposi lunga vita insieme con il rombo dei propri motori. Per amici e conoscenti è stato il... matrimonio dell'anno. Auguri ai neo sposi!