La trovano riversa in mare: turista muore a 64 anni, inutili i soccorsi di due medici di passaggio

CAORLE - L'hanno trovata riversa in mare sul bagnasciuga di Caorle: una donna di 64 anni, tedesca, è morta oggi 4 settembre 2023. L'allarme è stato lanciato verso le 17 dai bagnini di salvataggio che hanno trovato la turista priva di conoscenza. La donna, che era in vacanza con la famiglia nella cittadina marinara, pare sia stata colta da un malore finendo in acqua. Portata a riva, subito è scattato il protocollo di emergenza. L'allarme è arrivato alla centrale operativa della suam di Mestre che ha mobilitato i sanitari del punto di primo intervento di Caorle, arrivati sul litorale antistante hotel Montecarlo di via Dante Alighieri con l'ambulanza. Nel frattempo erano già intervenuti due medici di passaggio avviando le pratiche rianimatorie. Nonostante lo sforzo del team dei soccorritori purtroppo per la 64enne non c'è stato niente da fare. Sono intervenute le forze dell'ordine per informare la procura di Pordenone che ha disposto la rimozione della salma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA