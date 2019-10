di Gianluca Amadori

L'OPERAZIONE ANTIMAFIA

LA PAURA E L'OMERTÀ

Carabinieri e Finanza l'hanno denominatae fa seguito all'inchiesta che, lo scorso marzo, ha puntato i riflettori su una serie di episodi di infiltrazione indella, facente capo alla famiglia Bolognino, vicende per le quali sono finite in carcere 13 persone ed altre 14 ai domiciliari.Ieri mattina all'alba è stato arrestato, con l'accusa di estorsione con l'aggravante mafiosa, Antonio Genesio Mangone, 54 anni, originario di Cosenza e residente a Finale Emilia, già ai domiciliari per una vicenda analoga, ora indagato in relazione a tre nuovi episodi venuti alla luce grazie alle confessioni rese da altrettanti imprenditori, due dei quali, Leonardo Lovo, di Campagna Lupia, e Adriano Biasion, di Piove di Sacco, hanno reso interrogatorio dopo essere finiti in manette lo scorso inverno, ammettendo di aver emesso false fatture per conto dell'ndrangheta, ma anche raccontando nuovi fatti. Assieme a Mangone sono indagati per estorsione lo stesso Biasion, Antonio Gnesotto di Saonara (ma residente a Villorba) e il vicentino Giulio Cuman. Gli inquirenti hanno eseguito anche una quindicina di perquisizioni, 11 delle quali a carico di imprenditori (non indagati) di, nella