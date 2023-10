Venezia, premi Excellence alle imprese del Made in Italy

VENEZIA - Imprenditori, manager, dirigenti e creativi. È questo il mondo che la rivista Excellence Magazine, piattaforma di supporto dell’internazionalizzazione di Excellence, riconosciuta dall’Ita (Italian Trade Agency) ha riunito all’hotel Luna Baglioni in una serata di gala. Oltre al patrocinio dell’Ita, l’iniziativa ha avuto l’appoggio della Città di Venezia, dell’Associazione veneziana albergatori, del Consolato dell’Uruguay, del Comitato Atlantico e di Roma Capital Foundation. L'evento è giunto alla XXV edizione ed è stato creato da Anita Lo Mastro, Senior Advisor per l’ Internazionalizzazione e promozione di impresa.

La serata, condotta dalla giornalista Rai Camilla Nata, ha visto la presentazione dei nuovi partner, tra cui il professor Giuseppe Mongiello di Tonucci & Partners, FIB 21, JusT Work, Arzanà, My Venice, Impero Couture (i cui abiti sono stati indossati da Anita Lo Mastro e Camilla Nata), DeBesi Di Giacomo Spa, GMA Partner di E.Y. (piattaforma internazionale dedicata agli NFT di opere d’arte, rappresentata da Gregorio Maiorano).

I PREMIATI

Il premio dell’ Excellence Award, creato dal maestro orafo Michele Affidato, è andato a Matteo Bruno Lunelli (presidente di Ferrari e della Fondazione Altagamma), all’artista Marco Nereo Rotelli, a Francesco Tufarelli (segretario generale del Cnel).

In rappresentanza del presidente di Veneto Sviluppo, Francesco Spagna, ha ritirato il premio il vicepresidente Francesco Giacomin. Il gala (con la cena curata dagli chef del Luna Baglioni sotto la supervisione dello stellato Claudio Sadler e con i vini di Cantine Girardi) ha visto anche l’esibizione del tenore Cristian Ricci (con applausi e standing ovation).