LIDO - Nuova vita per il locale Davidia (ex discoteca Acropolis) in lungomare Marconi al Lido. Si chiamerà "La Terrazza" e verrà completamente rinnovato. È questa la nuova sfida dell'imprenditore Antonio De Martino, con l'obiettivo di farlo diventare un punto di riferimento per l'animazione serale e notturna nel periodo estivo. I lavori di pulizia e riordino internamente sono già iniziati. De Martino avrà il locale in concessione dal Demanio.

È stato annunciato un cospicuo programma di investimenti, tutto con risorse private, con l'obiettivo di ottenere una concessione pluriennale. La concessione passa dalla società "Punto Zero" alla "Vtm" di Vincenza De Martino, con il fratello Antonio che ne è la mente e il cuore operativo. Vtm ha acquistato le quote della società "G&M Entertainiment", titolare dello spazio. L'inaugurazione è prevista per il mese di giugno, con l'intento di proseguire l'attività fino al mese di novembre. "La Terrazza" è l'unico locale del Lido ad avere licenza di discoteca.

«Dopo aver rilanciato la "Pagoda" - spiega De Martino - ho l'obiettivo di rilanciare anche la nuova "Terrazza": è un luogo meraviglioso, con vista sul mare. Puntiamo a farlo diventare un locale di altissimo livello, in stile milanese, dove si può mangiare, ma anche ballare e divertirsi».

BAR E RISTORANTE

Al piano superiore sarà allestito un bar amovibile con salottini di lusso dove si potrà anche mangiare pesce crudo; sotto un ristorante sushi, ma con cibi anche nostrani e italiani. «La cucina italiana, incontrerà quella giapponese e viceversa spiega De Martino - Abbiamo dato il via alla manutenzione ordinaria ma c'è anche un programma di interventi di manutenzione straordinaria, che avvieremo, non appena avremo tutte le autorizzazioni: tra questi c'è il progetto di un ascensore per rendere a tutti accessibile anche la parte superiore. Per la Mostra del cinema avremo tanti eventi».