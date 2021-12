"Quasi come un blues": Bonzio e Caselli presentano un libro su Leonard Cohen

MESTRE - Domani pomeriggio (3 dicenbre) alle 18 nello spazio Chorus in Via Carducci 67 a Mestre presentazione del libro “Leonard Cohen - Quasi come un blues” di Roberto Caselli. Critico musicale, Caselli è stato direttore delle riviste “Hi Folks!” e “Jam”. Voce storica di Radio Popolare, è autore delle monografie su Paolo Conte, Joan Baez, Jim Morrison ed ha anche scritto i libri “La storia del blues”, “La storia della canzone italiana” e “La storia del rock in Italia”. Nell’incontro dedicato a Leonard Cohen dialogherà con Gianpaolo Bonzio, giornalista de “Il Gazzettino”. I posti sono limitati, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.progettochorus.it o inviando nome, cognome ed email a info@progettochorus.it