«Basta con gli chef in tv, dove si mangia bene e a buon prezzo nel libro di Arrigo Cipriani

IL VOLUME - A dirla con una battuta potremmo parlare di ritorno al sovranismo gastronomico. O ancor meglio di ritorno alle origini. Certo, nessuna polemica, ma, e di Edoardo e Gian Nicola Pittalis dal titolo Tutti gli chef sono in tv... e noi andiamo in trattoria che da domani - 17 maggio - sarà in edicola al prezzo di 8.80 euro più il costo del Gazzettino - non solo rivendica fin dal titolo una tradizione culinaria del Bel Paese, ma offre un vero e proprio viaggio nel costume italiano raccontando come la cucina e i cuochi abbiano fatto capolino nella tv nazionale e poi in quelle locali; la crescita a dismisura di ricette, chef, cuochi, cucinieri e osti, ma anche veleggiando con i loro nomi e le loro pietanze nei social network o nel canali digitali dedicati. Ma c'è di più: al lettore vengono suggeriti luoghi, pubblici esercizi, ristoranti dove si mangia a buon prezzo, con il fiasco di vino sul tavolo e dove si pranza (o si cena) su un piano di legno vissuto. Insomma, la rivendicazione di una tradizione gastronomica senza orpelli.