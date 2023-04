Venezia. Piaggio, i sindacati chiedono un premio più alto contro il caro vita: «L'azienda va bene, incremento di 1.200 euro all'anno»

VENEZIA - «Siamo pronti a presentare ai lavoratori di Piaggio, per la sua formale approvazione, la piattaforma sindacale di rinnovo del contratto integrativo di gruppo. Chiediamo un incremento del premio annuo di 1.200 euro, oltre ad alcuni importanti miglioramenti sulla parte così detta normativa». Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore auto e motociclo, al termine dei lavori sindacali svolti stamattina a Pontedera da Fim, Fiom e Uilm.

La richiesta

«Il contratto integrativo Piaggio, scaduto il 31 dicembre 2022 e ora da rinnovare, riguarda - spiega Ficco - l'intero gruppo, dunque tutte le realtà produttive italiane di Pontedera (Pisa), Lecco e Venezia. La nostra richiesta di aumento del premio annuo è di 1.200 euro, con un parallelo incremento anche dell'anticipo mensile a 255 euro, in considerazione sia dei forti rincari del costo della vita sia dei buoni risultati aziendali».

Altre richieste «rilevanti sulla parte economica sono quelle di riconoscere la maturazione dei ratei del premio durante la cassa integrazione e di non procedere all'assorbimento dei superminimi individuali in occasione degli aumenti della paga base», ha aggiunto, mentre «sulla parte così detta normativa chiediamo alcuni miglioramenti, ad esempio in tema di organizzazione, sicurezza e ambiente di lavoro, in particolare con la necessità di completare gli impianti di raffrescamento in tutti i siti, in tema di inquadramento, lavoro agile e orario di lavoro, nonché di trasferta e di mensa».

«Nelle prossime settimane - conclude Ficco - faremo le assemblee di fabbrica e consulteremo i lavoratori. Se la piattaforma sarà approvata, il passo successivo sarà chiedere formalmente alla direzione di Piaggio di intraprendere la trattativa di rinnovo. Nel frattempo continueremo in ogni caso la nostra battaglia sindacale nei singoli siti per la stabilizzazione dei lavoratori precari».