MESTRE - Se i giovani non vanno alle aziende, allora le aziende vanno dai giovani. Quante volte abbiamo sentito queste parole? Eppure, nonostante anni di appelli sulla mancanza di lavoratori con competenze tecniche, la domanda e l'offerta continuano a non incrociarsi o non incrociarsi a sufficienza. Degna di nota, in questo senso, è la nuova iniziativa "Train you future", un gioco di parole con la parola treno e la locuzione "prepara il tuo futuro" che Italo, il gestore ferroviario privato, ha iniziato in queste settimane a portare avanti in Lazio, Toscana, Lombardia e Veneto. E, come città, è stata scelta proprio Mestre anche per la presenza in loco di un impianto per la manutenzione dei convogli da alta velocità.



AL PACINOTTI

L'incontro ha avuto luogo ieri mattina all'istituto tecnico Pacinotti di Mestre, dove Ilaria Alfonso, responsabile ricerca e selezione del personale di Italo, ha incontrato un centinaio di studenti delle classi quarte. Un incontro che, dopo qualche minuto di timidezza e rodaggio, ha preso una buona piega con gli studenti che hanno inondato di domande la dirigente. L'obiettivo è orientare i giovani verso gli sbocchi professionali che si possono intraprendere con il loro titolo di studio. Un orientamento su competenze e requisiti. «Ascoltiamo e chiariamo dubbi - spiega Alfonso - legati anche a come affrontare un colloquio. Li ho visti molto interessati, hanno fatto un bel po' di domande su quello che Italo offre come lavori, percorsi di carriera, stipendio e tante altre cose. All'inizio - continua - erano un po' spiazzati, perché non sono abituati ad incontrare le aziende, ma poi hanno rotto il ghiaccio e fatto molte domande: come funziona il lavoro su turni, la retribuzione e il welfare aziendale, che è sempre più importante.

Gli studenti rispondono bene e vogliamo che il progetto diventi strutturale. E anche le scuole, visto che i docenti ci hanno chiesto di tornare tra settembre e ottobre».



ORIENTAMENTO

L'orientamento serve comunque in prospettiva, dal momento che in questo momento non ci sono posizioni aperte.

«Ciclicamente però abbiamo bisogno di personale tecnico - aggiunge - A Mestre, ad esempio cerchiamo periodicamente operatori d'impianto. Queste figure sono una porta d'ingresso per l'azienda e il primo passo per diventare macchinista da alta velocità». Il tour comunque prosegue in Veneto, regione snodo ferroviario fondamentale dove Italo ha più di trenta destinazioni per tutto il Paese nelle due direttrici nord-sud ed est-ovest.

«Continuiamo il tour in Veneto, cercando anche di intercettare scuole ad indirizzo turistico e linguistico - prosegue - perché cerchiamo steward e hostess di terra. Attualmente siamo in fase di selezione a Venezia, Verona e Padova, come si può vedere anche sul nostro sito». Finora il progetto ha toccato tra Veneto, Lazio e Lombardia circa 360 studenti. E molti altri seguiranno le loro orme.



M.F.