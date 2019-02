«C'è uno zingaro che rapisce i bambini fuori dalle scuole»: panico su Facebook e non solo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN DONÀ - «C'è unoche». Ma è tutto un equivoco, frutto del. Si sono dovuti muovere carabinieri e polizia locale per quello che, inizialmente, sembrava un concreto pericolo. Alla fine è stato il passaparola nelle varie chat a ingigantire il fatto, tanto da spingere qualcuno a postare su Facebook l'allarmante proclama: ladri di bambini a San Donà. Post che l'assessore Walter Codognotto, che si è subito mobilitato, è riuscito a fare rimuovere. Ecco come sono andate le cose:; non vedendolo arrivare ha chiesto informazioni a quella che sembrava la sorellina che, di fronte ad un estraneo, è scappata urlando e piangendo. Ed ecco come sono diventate: uno zingaro fermava i bambini ed ha tentato di caricare in auto una bimba, che è scappata piangendo e l'uomo alla fine ha desistito ed è scappato. Per inciso l'uomo è già stato individuato ed ai carabinieri ha potuto confermare che era stato incaricato e autorizzato dall'amico