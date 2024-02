Ladri nelle case di Burano: banda fa incetta delle chiavi che gli abitanti dell'isola lasciano nelle serrature

VENEZIA - L'abitudine degli abitanti dell'isola di lasciare le chiavi fuori dalla porta quando ci si allontana per poco tempo è stata scoperta dai ladri. La tranquilla fiducia reciproca dell'isola di Burano, dove il vicino dà un'occhiata anche alla casa dell'amico, è ora minacciata. Nella notte tra lunedi 29 e martedi 30 gennaio, i carabinieri della stazione di Burano hanno infatti deferito all’autorità giudiziaria tre cittadini stranieri (un tedesco e due kosovari), tra i 24 e 30 anni per furto in abitazione. L’indagine era partita proprio da un furto in un appartamento dell’isola successo una settimana fa. I ladri, utilizzando le chiavi lasciate inserite nella serratura, sono entrati all’interno di un appartamento ed hanno rubato alcuni capi di abbigliamento e due portafogli che contenevano 600 euro in contanti.

I militari sono riusciti ad individuare ed identificare i tre presunti ladri mentre salivano a bordo di un vaporetto in direzione dell’isola di Burano dove si era verificato il furto.

In tasca avevano le chiavi di altre tre case dell'isola prese di mira dalla banda.