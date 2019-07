© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO -alle sei di mattina di domenica 14 luglio 2019. Una persona si avvicina e gli dice che non si può fare, incredibile, vero? Il bagno nudi in spiaggia in mezzo alla città, anche se presto la mattina, non è consentito... i turisti rispondono che non sapevano fosse vietato, gentilmente, si rivestono e vanno via.