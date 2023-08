JESOLO - Appena le due automobili sono state bloccate è scattata l’ovazione della folla, tanto che commercianti e turisti hanno applaudito all’azione degli agenti della Polizia locale. Correvano a bordo delle loro auto sportive lungo la Zona a traffico limitato provocando rumori molesti accelerando e frenando bruscamente, bloccati e sanzionati due trentenni trevigiani. E’ accaduto sabato sera, all’altezza di via dei Mille, poco dopo piazza Nember. Quella andata in scena è stata quasi una scena da film ai limiti, però, del trash. Le due auto, infatti, una Lotus e una Mercedes Slk elaborata, poco prima erano state notate transitare lungo via Verdi, sempre in mezzo alla Zona a traffico limitato e sempre con i due automobilisti impegnati a sgasare in continuazione, provocando rumori molesti e allontanando i turisti che stavano passeggiando. Il tutto senza considerare che da settimane gli abitanti di piazza Marina hanno segnalato al Comando di Polizia locale corse notturne, con rumori roboanti tra viale Padania e via Pindemonte. Difficile, quindi, che sabato sera il passaggio di quelle due auto potesse passare inosservato.

LA TRAPPOLA

Puntuale è scattata la segnalazione al comando di Polizia locale che aveva già predisposto un servizio mirato. Avviati i controlli del caso, le due automobili sono state intercettate da una pattuglia della Polizia locale che ha praticamente tagliato la strada ai due mezzi proprio mentre i due guidatori acceleravano a vuoto creando disturbo. Le due auto sono stati sono state fermate, come detto con tanto di forte applauso rivolto agli agenti da chi ha assistito alla scena. Una volta identificati gli automobilisti, due trentenni trevigiani, le auto sono state scortate all’esterno della Ztl. Avviati tutti gli accertamenti di rito, i guidatori sono stati sanzionati per rumori molesti oltre che per circolazione in Ztl. Al guidatore della Mercedes, visto gli scarichi modificati, è stata ritirata la carta di circolazione e l’auto inviata alla revisione straordinaria. Il sindaco Christofer De Zotti ha commentato con soddisfazione l’esito dell’operazione. «Quello messo in atto dagli agenti – dice il primo cittadino – è stato un ottimo intervento. A seguito di segnalazioni da parte di alcuni commercianti l’intervento è stato rapido ed ha portato alla contestazione dei rumori molesti e alla circolazione delle due auto nella Ztl. Proseguiremo con questo tipo di servizi con l’obiettivo di far cessare le pratiche pericolose nelle ore notturne alla guida di mezzi particolarmente potenti e rumorosi». In questo senso gli agenti della Polizia locale stanno continuando le indagini per identificare anche gli autori delle gare notturne segnalate nelle scorse notti e nelle quali sembra esserci anche una potente Lamborghini.

I CONTROLLI

Per quanto riguarda il resto della notte, Carabinieri e agenti della Polizia locale hanno presidiato a lungo piazza Mazzini e piazza Aurora senza che ci fossero particolari problemi. Sostanzialmente rispettato anche il divieto anti-alcol, prima di tutto dai commercianti che hanno venduto le bottiglie di alcolici in contenitori sigillati come da ordinanza anche se qualche giovane ha aggirato il divieto bevendo birra in piazza in segno di sfida. A proposito di auto, sabato notte la polizia locale ha anche recuperato la Fiat Panda della cooperativa che collabora con i servizi sociali del Comune e rubata nel pomeriggio nella zona di Ca’ Silis.