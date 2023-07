JESOLO - Sono diventati famosi grazie ai social, in particolare attraverso TikTok, e con questa piattaforma stanno facendo arrabbiare un'intera città, compreso il sindaco Christofer De Zotti che ha già disposto gli accertamenti del caso. Tutto nasce dallo sfregio alla fontana di piazza Brescia: un "maranza" fa il bagno della storica fontana e poi pubblica il video su TikTok. E' quanto accaduto nei giorni scorsi, con molta probabilità durante lo scorso weekend, mentre il video, pubblicato con la didascalia "Quando sei un maranza e sei a Jesolo e trovi una fontana simile a quella di Riccione", è stato notato ieri e postato dalla pagina Facebook "Occhio Jesolano". Nelle immagini, con sottofondo musicale del rapper Zefe, si vede un giovane a torso nudo, collana al collo, costume, capellino con sopra gli occhiali da sole e ciabatte, entrare nella fontana di piazza Brescia, definita dallo stesso protagonista «la piscina di Jesolo». In acqua, con lui, anche un gonfiabile sul quale il giovane voleva evidentemente sedersi, finendo però a mollo. Naturalmente tra i sorrisi dello stesso protagonista, di chi riprendeva la scena e di assisteva.

L'INDIGNAZIONE

Di fronte a quelle immagini però in città è montata l'indignazione. Prima di tutto perché quella fontana è uno dei simboli di Jesolo da oltre 50 anni, per altro restaurata e rimessa in funzione nel 2021 dal Comune con una spesa di 130mila euro. Ma a preoccupare è anche la presenza sempre più diffusa, dei "maranza" in città, gruppi di città che creano problemi, diventatI famosi lo scorso anno per la maxi rissa sul Lago di Garda con tanto di intervento della polizia in tenuta antisommossa. Lo scorso anno spesso in azione a Riccione, quest'anno i primi gruppi si stanno facendo notare anche a Jesolo, città che era stata indicata come possibile alternativa anche l'eventuale raduno dello scorso 25 aprile. Ed è per questo che ora a Jesolo si sono intensificati i controlli contro questo fenomeno. «Quando dico che ci serve un Daspo urbano commenta il sindaco Christofer De Zotti anche contro chi crea problemi di decoro, mi riferisco proprio a queste situazioni». Solo un paio di giorni fa il primo cittadino jesolano aveva infatti lanciato un appello al Governo affinché venga data la possibilità ai sindaci di emettere dei Daspo urbani anche per chi disturba la quiete pubblica e crea appunto problemi di decoro. «Siamo e restiamo una città ospitale sottolinea De Zotti ma non abbiamo bisogno di queste persone: quel video mostra in modo molto chiaro quello che intendevo. Quella persona se fosse stata fermata dagli agenti della Polizia locale sarebbe stata al massimo sanzionata. Noi diciamo che serve altro».

Nel caso specifico lo stesso primo cittadino ha disposto degli accertamenti su quanto accaduto e in vista del clou dell'estate il livello di attenzione è destinato a salire. «Dico solo aggiunge De Zotti che stiamo monitorando con attenzione il fenomeno "maranza"». Da ricordare che il Comune per prevenire episodi di tensione, ha pubblicato un'ordinanza che vieta il transito verso la spiaggia nei cinque accessi al mare di piazza Mazzini per tutti i sabato notte dell'estate mentre con una modifica al regolamento di Polizia urbana è vietato, per ora nel fine settimana ma ad agosto tutti i giorni, il consumo e la detenzione di alcolici in pubblico. «Sono provvedimenti che stanno funzionando conclude il sindaco la situazione è migliorata, ciò non significa che tutto vada e bene, l'attenzione è alta». Ad oggi si sono verificati un paio di episodi di tensione, uno dei quali avvenuto un paio di settimane fa all'autostazione dell'Atvo, dove due gang di giovani hanno sfiorato la rissa tanto da viaggiare successivamente in due bus diversi per evitare problemi.