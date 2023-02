JESOLO - Salvano un cane dai maltrattamenti. Sono i volontari dell'Associazione difesa degli animali (Ada) di Jesolo, che stanno continuando le loro iniziative per la tutela degli animali in stato di difficoltà, sia abbandonati che trattati in maniera non appropriata dai proprietari. Ed è su questo specifico fronte che i volontari hanno ottenuto un'importante vittoria in questi ultimi giorni. La storia è quella di un cane di razza Rottweiler picchiato quotidianamente dal suo proprietario, al quale i volontari, almeno per il momento, sono riusciti a togliere l'animale e a trasferirlo in un luogo sicuro.

L'ALLARME

«Erano state numerose le segnalazioni da parte dei cittadini jesolani su questo caso dicono dall'associazione -, ma solo pochi, anzi pochissimi, hanno poi avuto il coraggio di testimoniare davanti ai carabinieri cosa subiva il povero animale. Vogliamo ringraziare pubblicamente queste persone, la Lav e chi ha custodito senza timore il nostro caro Rot. Per ultimi, ringraziamo gli avvocati Christian Finotto e Stefania Lucchetta, legali dell'associazione, che hanno preso a cuore il nostro caso e grazie alla loro azione molto probabilmente il cane verrà ceduto in proprietà all'associazione, sulla scorta di un'interpretazione innovativa della normativa in materia di sequestro di cose deperibili quale è considerato l'animale di affezione».

IN AFFIDAMENTO

Per ora, viste le testimonianze raccolte, l'animale è stato affidato a altre persone, anche perché nel frattempo il precedente proprietario non si trova in città e non può accudirlo o comunque tenerlo con sé. «Ora la nostra ultima battaglia dicono ancora dall'Ada - è trovare una famiglia per il nostro cagnolone, buono quanto la sua imponente stazza. Ricordiamo che il maltrattamento è un reato penale».