JESOLO - E' scivolato in acqua mentre si stava facendo una foto con la moglie ed è morto annegato. Martedì sera, intorno alle 21, un turista tedesco di 46 anni ha perso la vita a Jesolo. L'uomo, in vacanza sul litorale con la moglie, stava scattandosi un selfie con la donna su un pontile quando, improvvisamente, ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua.Il mare mosso gli ha impedito di tornare a galla, le onde l'hanno trascinato verso il fondo. La moglie e un'amica hanno tentato inutilmente di salvarlo, poi hanno allertato i soccorsi. Il corpo del 46enne è stato trovato poco più tardi sulla spiaggia.