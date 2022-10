JESOLO - Più che il mare d'autunno, un'estate infinita. Lo sanno bene sulla spiaggia di Jesolo, dove ci si continua a distendere sull'arenile per un'insolita tintarella. Insomma, un'ottobrata da caldo anomalo che sta regalando alla città ottime presenze (ovviamente per il periodo), con tanto di turisti stranieri che ancora continuano a arrivare soprattutto da Germania, Austria e Svizzera. Ed è anche per questo che sempre sull'arenile continuano ad essere aperti chioschi, mentre gli hotel ancora aperti mantengono lettini e ombrelloni perfettamente posizionati. Insomma, un concreto esempio di allungamento stagionale anche se per le prossime ore le previsioni non sono proprio ottimali.

Per i prossimi giorni caldo e sole, secondo il meteo, comunque si arresteranno, ed è per questo che Federico Marchesin, gestore del chiosco Veliero, un simbolo della spiaggia jesolana e da anni aperto anche in autunno, ieri, 22 ottobre, ha annunciato l'organizzazione di un grande evento dal 29 ottobre all'1 novembre già denominato Tutti in spiaggia e che prevede dj-set, tour con e-bike e di nordic walking, ma anche giochi gonfiabili, un torneo di calcio balilla, castagnata, un menù a tema e la presenza del food blogger David Perisinotto che cucinerà un risotto vista mare. «Noi è da anni che proviamo ad allungare la stagione spiega Marchesin rimanendo aperti anche durante l'autunno, ovviamente solo nei fine settimana. La nostra era una scelta nata dalla volontà di offrire un servizio in più per chi comunque frequenta la spiaggia anche fuori stagione, tenendo in ordine il nostro tratto di arenile e aperti i bagni. Quest'anno il meteo ci sta decisamente aiutando e le presenze non mancano: nei primi due giorni del weekend ci sono soprattutto giovani e persone che vogliono godersi la spiaggia anche in modo sportivo, la domenica è invece il giorno delle famiglie. E poi ci sono gli stranieri, davvero numerosi per il periodo, soprattutto tedeschi e svizzeri. Possiamo dirlo: non sembra di essere in autunno, semmai in primavera».

Da questa considerazione è nata l'idea organizzare i quattro giorni spiaggia. «É un modo per vivere l'arenile in un modo diverso prosegue il gestore del chiosco , grazie anche alla partecipazione di alcuni sponsor con i quali abbiamo una collaborazione da diversi anni. Sarà una festa per tutti, speriamo la prima di tante altre». In questo senso è stato annunciato che il chiosco Veliero sarà aperto anche a Natale dopo la sperimentazione dello scorso anno. «Ci sarà la terrazza coperta e riscaldata - conclude Federico Marchesin - e un menù legato alle feste. La spiaggia può essere vissuta tutto l'anno, e noi lo stiamo dimostrando».