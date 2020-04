Il calciatore del Pordenone Mirko Stefani mette a disposizione del personale ospedaliero impegnato nell’emergenza sanitaria Covid-19 il suo appartamento di Jesolo. Le due infermiere, ieri, hanno ricevuto le chiavi di casa: alloggeranno qui durante tutto il periodo di lavoro al Covid-Hospital di Jesolo. L’Azienda Ulss4, tramite il suo direttore generale Carlo Bramezza, ha voluto ringraziare il giocatore: «Questi gesti di generosità gratificano il grande lavoro che sta facendo il nostro personale e aiutano, seppur indirettamente, anche i pazienti ricoverati all’ospedale di Jesolo», ha commentato in un post sui social l’azienda sanitaria.

L’idea al difensore dei neroverdi era venuta qualche giorno fa. «Leggo che molti infermieri – aveva postato il capitano dei “ramarri” - sono chiamati a trasferirsi nell’ospedale di Jesolo per l’emergenza che si è venuta a creare. Metto a disposizione il mio appartamento per qualunque operatore sanitario in cerca di un appoggio. Se qualcuno ha bisogno di alloggio può contattarmi in privato». L’iniziativa è arrivata anche al presidente della Serie B Mauro Balata che, attraverso il sito ufficiale della lega, si è complimentato con lui per «il gesto di grande cuore e solidarietà – si legge nella nota - utile a dare conforto agli operatori schierati in prima linea per arginare l’emergenza».



Stefani, classe 1984, in questa stagione ha giocato solo 10 minuti, gli ultimi del match disputato dai ramarri alla Dacia Arena con il Trapani. Non convocato nella gara d’esordio con il Frosinone si è visto le altre 25 partite dalla panchina. «L’importanza di Mirko nel nostro gruppo – ha detto l’allenatore Attilio Tesser – va ben oltre la sua disponibilità a scendere in campo. E’ l’autentico leader carismatico dello spogliatoio e un esempio per la sua serietà e l’impegno che mette in tutti gli allenamenti». Serietà e competenza riconosciute anche da Mauro Lovisa che ha spesso rimarcato come un posto da dirigente lo attenda in sede per quando deciderà di appendere le scarpette al classico chiodo. Mirko intanto per continuare a respirare l’aria del rettangolo verde si è pure iscritto al corso per l’abilitazione ad allenatore dilettante regionale organizzato dal Comitato Regionale Fvg.

