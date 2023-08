Addizionale Irpef, Zaia: «Bloccata anche nel 2024, lasciamo nelle tasche dei veneti 1 miliardo 179 milioni di euro»

VENEZIA - La giunta regionale del Veneto approva il 16 agosto il bilancio di previsione per il 2024. All'interno sono stanziati 3 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza del territorio, in più rispetto ai 16 milioni e mezzo che spettano all'Assessorato normalmente visti i danni e i disagi provocati dal maltempo nell'ultimo periodo.

A spiegare cosa prevede il bilancio è stato il presidente della Regione Luca Zaia che ha subito annunciato: «Anche l'anno prossimo niente addizionale Irpef, lasciamo nelle tasche dei veneti 1 miliardo 179 milioni di euro.

Se facciamo battaglia a chi produce ricchezza quella persona non creerà occupazione e posti di lavoro - ha sottolineato Zaia - Non mi sembra che chi produce non fa sacrifici, dobbiamo pensare di avere davanti una persona onesta e non un evasore, quello è un altro discorso. Ora sarebbe deleterio obbligare all'Irpef». Dopo l'approvazione di oggi in giunta il documento dovrà fare il giro delle commissioni per il varo definitivo a dicembre. «Probabilmente nel frattempo aggiungeremo risorse fresche» ha puntualizzato l'assessore regionale Francesco Calzavara.

E forse si riuscirà ad anticipare, almeno questa è la speranza di Zaia che ha parlato anche della situazione del turismo: «Dobbiamo decidere qual è il nostro anno di riferimento, per me è il 2019 prima del Covid - ha detto - e ora secondo me stiamo facendo meglio. Noi proponiamo un turismo di qualità e soprattutto la possibilità di una vacanza sicura perché abbiamo una sanità che nessun altro può garantire».