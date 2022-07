Elezioni il 25 settembre, turismo e Ironman penalizzati, ma il sindaco tranquillizza: «Si è votato anche a giugno»

JESOLO - Al voto del prossimo 25 settembre, la città punta ad eleggere un proprio parlamentare. Il nome che emerge nelle ultime ore è quello di Lucas Pavanetto, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, attuale presidente del Consiglio comunale, primo dei consiglieri non eletti in Regione con oltre 2.800 preferenze. Alle ultime Amministrative è stato il grande artefice della vittoria del neosindaca Christofer De Zotti, risultando tra l'altro uno dei candidati più eletti con 396 preferenze. Da anni impegnato in politica, da sempre in prima linea per Fratelli d'Italia, la candidatura in Parlamento potrebbe essere una sorta di riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, tenendo inoltre conto che De Zotti in Veneto è l'unico sindaco di Fratelli d'Italia di un Comune con più di 15 mila abitanti.



A DISPOSIZIONE

«Io da coordinatore provinciale si è limitato a dire Pavanetto - sono il primo servitore del partito e mi attengo alle decisioni che verranno prese a livello regionale e nazionale per la scelta dei migliori candidati che comporranno le liste. Aggiungo che da subito, visti i tempi stretti, abbiamo iniziato il lavoro per la definizione delle liste».



CAMPAGNA BALNEARE

Ma il voto a fine estate preoccupa gli operatori: la campagna elettorale sarà sicuramente in stile balneare, ma il timore è che il weekend elettorale possa sancire la fine della stagione vanificando l'effetto destagionalizzazione. «Non è un timore reale - commenta il sindaco De Zotti - Abbiamo già votato a giugno e le presenze sono state ottime, la gente si organizzerà votando alla mattina o alla sera, se il meteo sarà favorevole gli ospiti non mancheranno».

A preoccupare semmai è l'evento Ironman, in programma proprio domenica 25 settembre, con migliaia di iscritti da tutta Europa e diverse zone della città che saranno interdette al passaggio di auto e pedoni per più ore. Ed è per questo che la questione è stata affrontata anche giovedì sera in una prima riunione di maggioranza.

«C'è una necessità chiara, che è quella di garantire il diritto di voto ai cittadini conclude il sindaco e visto che ci sono delle zone che saranno interdette per effetto dell'evento abbiamo avviato delle valutazioni: nulla è deciso e a breve incontreremo gli organizzatori».