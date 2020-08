MESTRE Per il Comune avevano l’obbligo di cominciare a costruire prima di tutto le strade e invece stanno correndo come treni ad alta velocità per erigere l’ipermercato. Finite le fondamenta, proprio in questi giorni infatti l’impresa Tonon di Colle Umberto nel Trevigiano ha cominciato a issare i muri perimetrali del nuovo Iperlando di via Caravaggio a ridosso della rotatoria Castellana della tangenziale di Mestre. Della viabilità, che proprio per evitare di paralizzare mezza città, dovrà essere corposa con un investimento da oltre 4 milioni di euro per realizzare rampe di accesso e di uscita dalla tangenziale, percorsi ciclopedonali e un ponte su via Caravaggio, oltre alle strade interne per fluidificare il traffico dei clienti, ancora non si vede nulla: non una ruspa ma neanche un cartello di inizio lavori.

Lo scorso aprile, quando le imprese avevano appena finito di liberare il terreno dalle case abbandonate e dalla vegetazione spontanea, il Comune aveva spiegato che, per iniziare materialmente a costruire la nuova viabilità, mancava solo un contraddittorio con l’assessorato alla Mobilità per coordinare tempi e modi dei lavori così da provocare meno disagi possibili al traffico.

TRAFFICO INTENSO

Traffico che in quella zona è più che intenso, specie nelle ore di punta, dato che è la strada di collegamento tra Mestre, Zelarino e tutti gli altri paesi a nord ovest di Venezia: Olmo, Maerne, Salzano, Martellago e via di seguito, dove tantissimi veneziani e mestrini si sono trasferiti negli ultimi decenni ma continuano a lavorare in città e in centro storico.

Ora sembra che il mancato avvio dei lavori sia legato alla complessità dell’intervento (che effettivamente dovrà essere realizzato su un nodo viabilistico da far tremare le vene dei polsi al solo pensare di metterci le mani), alle prescrizioni di Cav, Concessioni autostradali venete che ha in concessione la tangenziale oltre al Passante, e a modifiche da apportare al progetto per i sottoservizi e altri aspetti collaterali.

I lavori per il nuovo Lando, dunque, continuano a spron battuto mentre quelli per la nuova viabilità dovrebbero iniziare, se tutto va bene, entro un paio di mesi. E se non è stato rispettato quel che il Comune ha chiesto, ossia di avviare prima i lavori delle strade rispetto a quelli per l’ipermercato, i due cantieri dovrebbero almeno arrivare al traguardo assieme, nel senso che quando l’Iperlando verrà inaugurato anche la viabilità sarà pronta. L’impresa tecnicamente è in grado di farlo, e anche di lavorare per le nuove strade lasciando completamente aperte quelle esistenti; toccherà al Comune vigilare perché la doppia operazione vada effettivamente in porto contemporaneamente, soprattutto per non trovarsi a dover intervenire, poi, sui prevedibili intasamenti.

I TEMPI

Le previsioni di cantiere per completare l’ipermercato da 6 mila metri quadrati più altri 1500 metri di superficie di vendita al dettaglio (tutti dedicati, come negli altri Lando, principalmente al settore alimentare, mentre non ci sarà abbigliamento) sono di almeno un altro anno di lavori, quindi si parla di fine estate o inizio autunno del 2021, e per allora anche le strade dovranno essere state adeguate.

Il progetto chiesto da Comune e Cav prevede interventi su tre delle quattro rampe della tangenziale, con corsie preferenziali sia verso il centro di Mestre sia in direzione di Auchan, in modo da separare il traffico che entrerà all’Aev Terraglio (l’Area per attività economiche varie che ospita anche Auchan) da quello che va verso Zelarino; inoltre dovrà essere allargata via Caravaggio per adeguarla ai nuovi flussi di traffico, e sopra ci passerà una passerella per mettere al sicuro ciclisti e pedoni. Infine all’interno della nuova area commerciale, oltre alle strade per i nuovi parcheggi, verrà costruita una bretella di collegamento con via Bella, l’asse portante dell’Aev.



Ultimo aggiornamento: 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA