Influenza, casi in aumento in Veneto: ​32.574 cittadini a letto

Sono 32.574 nell'ultima settimana, contro i 29.176 della precedente, i casi stimati di influenza stagionale in Veneto, per un totale complessivo da inizio stagione di 776.392. Il dato emerge dal report del sistema di sorveglianza epidemiologica del contagio, nell'ambito della rete Influnet.

Sale anche l'incidenza generale, pari a 6,71 casi per mille abitanti (erano 6,01 nella precedente rilevazione). La fascia di età più colpita è quella dei bambini da 0 a 4 anni con 19,82 casi per mille (14,85 nella scorsa settimana), seguita da quella tra i 5 e 14 anni con 6,6 per mille (6,42). Tra i 15 e i 64 anni il tasso è del 6,45 per mille (6,24). Tra gli over 65 il dato è di 2,39 per mille (1,76).