Indigente trova borsello con 12mila euro e subito li porta alla polizia: erano di un commerciante

CHIOGGIA - Queltrovato per terra, evidentemente perso da qualcuno parecchio sbadato, conteneva un vero tesoro: 12mila euro in contanti. A trovarli è stato Dino, un 67enne seguito dalla Caritas locale perchè indigente. Nonostante tutto Dino ha dimostrato la sua onestà e non ci ha pensato un attimo: tramite un amico è andato allae ha restituito tutto.L'episodio è accaduto alcuni giorni fa in via Barbarigo vicino all'omonima Pescheria di Massimo Zanetti. “Dino – ha poi detto il commerciante all'amico – guarda che il marsupio è pieno di soldi: 12 mila euro! Cosa vuoi farne?”. “Non sono miei, non li voglio! Fate quello che è giusto fare”.Zanetti ha così incaricato la moglie, la consigliera comunale Barbara Penzo, di denunciare il ritrovamento.Il proprietario del marsupio si è fatto vivo: è un commerciante padovano di Piove di Sacco. Accertata la provenienza del denaro gli è stato restituito. Lui ovviamente per ricambiare l’onestà di Dino, ha lasciato ben più del 5% previsto dalla legge. “In una società malata e senza scrupoli – ha commentato la consigliera Penzo – per fortuna esistono ancora delle persone oneste e genuine”.