Autocisterna carica di gpl si ribalta sulla Castellana: camionista ferito

SCORZÈ - Due camion rovesciati a breve distanza sulla Castellana con disagi notevoli e chiusura di un tratto a Scorzè. In meno di un'ora in due incidenti diversi, prima un camion che trasportava alimenti per i supermercati Alì e poi un’autocisterna carica di gpl, si sono rovesciati sulla sede stradale.

L’autoarticolato do gpl si è adagiato su un fianco, ferito l'autista. Sono intervenute 4 squadre dei vigili del fuoco, alcune anche da Padova. Sul posto anche gli specialisti dell’Nbcr che ora provvederanno a travasare tutto il gas contenuto. La strada rimane chiuso. A gestire le deviazioni stradali polizia locale e carabinieri.