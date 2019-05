Frontale fra un'auto e un furgone sulla Strada dei Vivai: donna grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOLONGO - Poco dopo le 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per untra un’auto e un furgone lungo la strada dei Vivai nel comune di Campolongo: due i feriti. I pompieri accorsi da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente dell’auto rimasta incastrata al posto guida. La donna è stata stabilizzata dal personale del Suem 118 e d elitrasportata in ospedale a Padova.Ferito in modo più lieve anche il conducente del furgone anche lui preso in cura dal personale sanitario e portato in ambulanza al pronto soccorso di Piove di Sacco. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.