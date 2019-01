Sigillano col fuoco la guaina sul tetto: s'incendia la casa in costruzione

SAN STINO DI LIVENZA - S'incendia il tetto di una casa in costruzione, poco dopo le 9 di oggi, 7 gennaio, in via Agazzi a San Stino di Livenza . Le fiamme sono divampate durante la posa in opera della guaina impermeabilizzante, che va saldata a fuoco. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Portogruaro e San Donà con tre automezzi e dieci operatori, hanno spento le fiamme e sezionato la copertura per evitare la propagazione a tutta la superficie del tetto. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del cantiere da parte dei vigili del fuoco sono durate circa due ore.

