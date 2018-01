Terribile rogo nel capannone di un'azienda, paura in paese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOALE (VENEZIA) - Allarme ieri sera aper un incendio che ha interessato la ditta, in via Moniego Centro, dietro la farmacia del paese. Le, originate pare da un mezzo fermo all'interno del capannone, si sono sviluppate all'ora di cena, seguite, secondo testimoni, da due forti esplosioni. Immediato l'allarme dei residenti che in pieno centro hanno visto il cielo illuminarsi a giorno e levarsi una densa colonna di fumo, mentre un odore acre ha invaso la frazione, con timori anche per il rilascio di sostanze nocive. Ingente il dispiegamento di forze, con 11 mezzi dei vigili del fuoco fatti convergere su Moniego dalle sedi di Mestre, Mira e Padova, con autopompe, autobotti e un'autoscala. Sul posto sono state inviate anche le ambulanze del Suem, nel timore di qualche ferito o intossicato, fortunatamente però l'azienda ieri sera era vuota e la zona nelle immediate vicinanze è stata prontamente evacuatauna.