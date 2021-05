Fa appena in tempo ad accostare e scendere dal furgone: scoppia l'incendio, mezzo distrutto dalle fiamme

TORRE DI MOSTO (VENEZIA) - All'improvviso il furgone che non va, poi le fiamme che lo distruggono. Erano le 7 quando il conducente del furgone stava transitando lungo la Statale 14 tra San Stino e Torre di Mosto. All'improvviso il mezzo ha avuto un'avaria. Il conducente è riuscito a fermare il furgone sulla stradina laterale, antistante il Consorzio agrario. In pochissimo tempo sono spuntate le fiamme che hanno avvolto l'abitacolo. L'uomo è riuscito a uscire indenne dal veicolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Code per i curiosi si sono formate sulla statale 14.