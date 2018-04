Rogo nell'azienda agraria: a fuoco un distributore di carburante e un camion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN DONA' DI PIAVE - Dalle 5 circa, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Kennedy aper l’all’interno di un’. Il rogo ha coinvolto ilparcheggiato sotto la pensilina.Le squadre dei pompieri accorse da San Donà e Mestre con 4 automezzi tra cui il carroe 10 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando l’estensione dell’incendio al vicino capannone. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La struttura è stata posta sotto. In fase di ultimazioni le operazioni di messa in sicurezza del luogo.