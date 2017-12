Mozzicone di sigaretta: incendio in un appartamento al settimo piano

MESTRE - È stato forse un mozzicone di sigaretta ad innescare l'incendio divampato ieri sera in un appartamento al settimo piano di un palazzo nel centro di Mestre, in Corso del Popolo, in cui è rimasto ustionato un anziano settantenne - e non la moglie di questi, come appreso in un primo tempo. È stata la moglie dell'uomo a dare l'allarme, quando le fiamme sono divampate nella camera da letto della casa. La donna non ha riportato conseguenze. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre automezzi e dieci operatori ed hanno soccorso il settantenne, spegnendo poi le fiamme. Il fumo ha provocato danni in tutto l'appartamento. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

