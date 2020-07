Paura in autostrada: in fiamme il "Lince" dell'Esercito, i militari in salvo sulla A4

All'improvviso le fiamme avvolgono il "Lince" dell'Esercito: in salvo i militari. Momenti di tensione oggi pomeriggio sull'autostrada A4 al chilometro 409, tra gli svincoli di Meolo e Roncade in direzione di Venezia. Lo speciale mezzo dell'Esercito carico di militari era di passaggio per un trasferimento quando all'ìmprovviso sono spuntate le fiamme. Il conducente del "Lince" ha subito fermato il mezzo sulla corsia di emergenza, allertando il 115. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con la Polizia autostradale che ha deviato il traffico per permettere le operazioni di soccorso. Tutti i militari sono scesi dal mezzo, mettendosi in salvo. Resta da capire cosa sia accaduto allo speciale mezzo dell'Esercito

