​Residenti all'estero ma nati a Venezia: per loro c'è lo sconto Imob

VENEZIA - Anche i residenti all'estero, ma nati a Venezia nonché gli studenti stranieri che trascorrono a Venezia un periodo di formazione potranno avere la carta Imob a prezzo ridotto, come accade ai residenti sul territorio comunale. Lo ha deciso la Giunta, per venire incontro alle esigenze di persone che non possono essere definite propriamente turisti e che comunque rappresentano un'utenza abituale in certi periodi dell'anno o ricorrente.La delibera modifica così le condizioni di emissione della tessera Venezia Unica con abilitazione alla navigazione, che ai residenti in uno Stato estero verrebbe a costare 100 euro con una validità di cinque anni.In pratica, si stabilisce l'equiparazione ai residenti degli iscritti all'Aire nati a Venezia e modifica delle modalità di accreditamento per Istituti scolastici, Enti di ricerca e Istituzioni assistenziali presenti in Venezia città storica e isole.