Venezia. Hotel Bonvecchiati, due anni di chiusura per restauro: licenziati tutti i 120 dipendenti

VENEZIA - È arrivata questa mattina, 17 ottobre, la procedura di licenziamento collettivo per l'Hotel Bonvecchiati di Venezia, storico esercizio alberghiero vicino a Piazza San Marco. Il prossimo 30 ottobre sarà l'ultimo giorno di lavoro per 65 dipendenti a tempo indeterminato e 55 tra contratti a termine e stagionali. Dopo, l'hotel a 4 stelle chiuderà per due anni in cui verranno fatti dei lavori di restauro e, alla riapertura, la proprietà non sarà più di Eligio Paties e Giampaolo Dal Pos, ma della società spagnola Only You Hotels di Palladium Groups, che punta a farlo diventare un cinque stelle.

«Non siamo d'accordo con la decisione intrapresa - dichiara Renato Giacchi della Filcams Cgil -, avevamo chiesto che l'azienda fosse mantenuta aperta e viva fino alla fine dei lavori, in modo che i dipendenti potessero usufruire della cassa integrazione e rientrare con i nuovi gestori».