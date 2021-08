Notte all'asta nel nuovo hotel extralusso di Venezia: c'è un vincitore Quanto è costata e cosa include

VENEZIA - Una notte intera, la prima in assoluto, con un hotel solo per sé: un sogno messo all'asta dal nuovo hotel 5 stelle di Venezia, Ca' di Dio, che aprirà i battenti il 27 agosto. C'è un vincitore - del quale ancora non si conosce il nome - che ha sborsato 2.800 euro per garantirsi questa esperienza unica il 19 agosto. Il progetto di ristrutturazione dell'hotel Ca’ di Dio è iniziato nel 2019 ed è stato seguito dall’architetto e designer Patricia Urquiola.

L'idea dell'hotel veneziano: una notte all'asta prima dell'apertura ufficiale

Una notte da solo in hotel a Venezia

Non solo una camera da letto, il vincitore potrà soggiornare nella Suite Altana, la stanza migliore dell'intero albergo, disponibile per un massimo di 4 persone, ma potrà anche godere di una cena in camera sulla terrazza (una tipica altana veneziana, per l'appunto) dalla quale si può vedere l’intera Laguna e San Giorgio. L'ospite, inoltre, ha garantito il transfer privato in barca per raggiungere l'hotel.