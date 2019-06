Ecco l'Arena, ma l'Home festival parte zoppo: 8 artisti disertano

di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE «Tre anni ci vorranno per andare a regime» ha detto ieri mattina Amedeo Lombardi, fondatore dell'Home Venice Festival, davanti al palco principale dell'evento che si terrà tra due settimane al parco di San Giuliano. «Edizione zero» l'ha definita l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, sempre ieri mattina in mezzo al parco per la presentazione della prima edizione del Festival in laguna, trasferito armi e bagagli dall'area ex Dogana di Treviso dove era nato e dove si era...