VENEZIA - Visita a sorpresa di Hillary Clinton a Venezia. Dopo essere stata a Cernobbio per il meeting sull’economia, l’ex first lady e senatrice Usa ha visitato in mattinata la Fenice e palazzo Ducale, in forma privata, passando per la Basilica di San Marco. In serata cena al ristorante da Ivo a san Marco e rientro all’hotel Bauer.

