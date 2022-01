Green pass: come sbloccarlo o riattivarlo? La Regione Veneto ha diffuso una tabella con tutti i numeri utili da chiamare (con tanto di orari e mail) nel caso in cui i cittadini si trovino in difficoltà con il certificato verde. I numeri sono divisi a seconda dell'Ulss di appartenenza. Resta sempre valido il numero nazionale 1500.

Green pass: numeri da chiamare per riattivarlo