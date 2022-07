MESTRE - Atterraggio d’emergenza ieri pomeriggio all’aeroporto intercontinentale Marco Polo di Tessera. Non ci sono state vittime o feriti gravi grazie all’esperienza, alla prontezza e al valore dei due piloti che hanno portato a terra un aereo da turismo nonostante una tempesta di grandine avesse infranto i vetri della cabina di pilotaggio. Il velivolo, un DA62 (Diamond DA62, un bimotore ad elica da 6 posti prodotto dall’austriaca Diamond Aircraft Industries negli anni duemila) era partito dall’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia con destinazione la Germania. Dopo aver percorso poche miglia, però, si è imbattuto nel maltempo che da ieri girava sui nostri cieli, e un’improvvisa quanto inaspettata grandinata lo ha colpito.

A bordo c’erano i due piloti e due passeggeri. Quando si sono infranti i finestrini, i piloti hanno contattato la torre di controllo di Tessera e hanno chiesto di poter atterrare, mentre avevano già invertito la rotta e si stavano già dirigendo nuovamente a Venezia. A Tessera è scattato immediatamente il piano di emergenza mobilitando i pompieri, il personale di terra per l’assistenza, le forze dell’ordine e il Servizio sanitario aeroportuale. Quando il velivolo ha toccato la pista ed è riuscito a fermarsi, i due piloti sono apparsi nelle condizioni peggiori, con i volti pieni di sangue a causa delle schegge di vetro che si erano conficcate nella carne. Sono stati subito presi in carico da un’ambulanza del 118 giunta nel frattempo, e trasportati all’ospedale dell’Angelo a Mestre. I due passeggeri, invece, destavano meno preoccupazioni, sono stati visitati accuratamente e medicati dal personale del Servizio sanitario aeroportuale e, solo per precauzione, inviati con un’altra ambulanza all’Angelo.